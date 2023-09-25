Блогер Беспалов розкрив причину їхнього розставання.

Український блогер Богдан Беспалов "злив" інформацію про стосунки співачки Анни Трінчер і її чоловіка Олександра Волошина. Він поділився повідомленням дівчини, яка знайома з близькими людьми Трінчер.

Вони нібито і повідомили їй про те, що Трінчер і Волошин розлучилися. За її словами, вони вже давно разом не живуть.

"Вони розлучилися. Зараз вони позиціонують, що в їхніх стосунках криза, але разом вони не живуть. І начебто за документами теж все. Репутаційно для Ані - це все, тому вона приховує цей факт. 24 вересня була річниця їхнього весілля, але багато хто в неї не вірили. В першу чергу рідні співачки. Адже вона ще дуже молода. Скільки вони з Сашком будуть це приховувати - питання часу. Причина ніби як - зрада Олександра", - написала Беспалову дівчина.

Сам Беспалов зазначив, що вірить словами дівчини. За його словами, у Трінчер відмінна піар-команда.

"Трінчер - це артист, який вміє заробляти на чому завгодно, не випускаючи гучних хітів. Для неї розлучення в такий короткий термін - реальний репутаційний ризик. Їй потрібно тримати образ ідеальної картинки. Те, що вони з Волошиним розлучилися - для мене це не нонсенс. Тому що Аня ще дуже молоденька, вони ще не можуть бути повноцінними партнерами і дати одне одному базу. Сподіваюся, в її житті з'явиться людина, яка допоможе їй розкритися по максимуму", - сказав Беспалов.

Стосунки Ані Трінчер і Олександра Волошина

Історія стосунків Трінчер і Волошина починалася дуже романтично. Молодий чоловік зробив їй розкішну пропозицію біля одного з торгових центрів Києва. Потім, у 2022 році, вони одружилися, проте пишне торжество не влаштовували.

Нещодавно стало відомо, що у них проблеми у стосунках. Пара навіть звернулася до психолога. Він порадив роз'їхатися на якийсь час. Після цього Волошин сказав, що їхній роз'їзд тільки погіршив стосунки, вони почали віддалятися одне від одного.

Однак 24 вересня 2023 року Волошин привітав дружину з першою річницею весілля. Він надіслав їй гарний букет квітів і записку з освідченням у коханні. Трінчер відповіла чоловіку взаємністю.

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