Нещодавно блогерка повідомила, що втратила обручку.

Зірка серіалу "Школа", яка в кінці вересня цього року вийшла заміж, нещодавно повідомила підписникам, що втратила свою каблучку. Дівчина була дуже засмучена, але її новоспечений чоловік Олександр Волошин вирішив виправити ситуацію.

Чоловік виклав у своєму блозі відео, як він зробив Анні сюрприз. Так, пара вирушила в ресторан, щоб разом пообідати. Поки Трінчер відійшла в туалет, Волошин поклав таке ж кільце, як вона раніше втратила, в її склянку з соком. Коли дівчина його виявила, то не змогла стримати емоцій.

Відео дня

Ось як сам Олександр Волошин прокоментував це відео:

"Сподіваюся, більше втрачати не будемо".

Особисте життя Анни Трінчер

Наприкінці вересня цього року зірка серіалу "Школа" вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Вже через місяць публіка заговорила, що у пари в стосунках є якісь проблеми, адже вони перестали з'являтися один у одного в блогах. Однак знаменитості поспішили заспокоїти підписників тим, що вони разом і у них у стосунках все добре.

Нагадаємо, Трінчер через місяць після весілля поскаржилася, що штамп у паспорті нічого не змінює.

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