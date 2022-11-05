Блогер і співачка вийшла заміж в кінці вересня.

Відома українська блогерка Анна Трінчер, яка раніше знімалася в серіалі "Школа", зробила пост про роль офіційного шлюбу в житті пари. У своєму Instagram-блозі дівчина поділилася ось такими міркуваннями:

"Штамп у паспорті нічого не змінює. Так ось, пишу цей пост, щоб довести зворотне! Що ж змінює цей штамп? За моїми відчуттями і історіям моїх знайомих, здається, хлопці в свідомому віці вже в перший рік розуміють чи будуть вони одружуватися на цій дівчині чи ні. Коли ви перебуваєте у стосунках, ви придивляєтесь один до одного. Вам набагато легше розійтися, якщо щось не склалося. Коли ви чоловік і дружина, ви немов зливаєтеся в одну посудину життя, а з цього моменту головним вашим завданням стає забезпечити комфорт і щастя цій посудині".

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Також вона уточнила, що штамп в паспорті в сварках змушує задуматися і уникнути поспішних дій:

"Через призму цього "не потрібного" штампа в сварках перше про що ви згадуєте, що ви одне ціле, і ображаючи його/її ви ображаєте себе, знецінюючи його/її в першу чергу знецінюється себе".

Трінчер додала, що бажає кожному міцного кохання.

Нагадаємо, в кінці вересня цього року Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Весілля було достатньо скромне, однак зірка досі ділиться розкішними фотографіями з церемонії.

Також УНІАН писав, що Анна Трінчер розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям.

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