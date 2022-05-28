Співачка намагалася достукатися до своїх колег, але безрезультатно.

Українська співачка і блогер Анна Трінчер розповіла, до кого зі своїх російських колег намагалася достукатися в перші тижні війни.

За її словами, вона намагалася достукатися до Artik & Asti, Регіни Тодоренко, Ані Лорак, Марі Краймбрері та багатьох інших зірок, які народилися в Україні і починали свою кар'єру саме тут.

Але вони і далі продовжили мовчати про війну в Україні. Жоден з них жодного разу не висловився про те, що насправді відбувається на їхній Батьківщині.

"Вони неодноразово приїжджали сюди з концертами, їх наша українська публіка приймала з відкритими руками, очима, співала всі пісні від першої до останньої ноти. І вчинити так підло, як вони, можуть тільки люди без розуму, по-перше. А по-друге, - без серця, без душі. Для мене це просто нелюди, не потрапляють вони в мою категорію людей", - розповіла Трінчер в інтерв'ю Showbiz 24.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер відповіла хейтерам, які звинувачують її в переході на українську мову тільки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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