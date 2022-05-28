Трінчер перейшла на українську мову після повномасштабного вторгнення.

Українська співачка і блогер Анна Трінчер відповіла хейтерам, які звинувачують її в переході на українську мову тільки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Трінчер, вона разом зі своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним вирішила перейти на українську мову. Дівчина додала, що їй легко було перейти на державну мову, вона швидко привчилася вести на ньому свої соціальні мережі.

При цьому вона зазначила, що деякі підписники намагаються "вколоти" її за перехід на українську мову тільки після повномасштабного вторгнення.

"Прилітають такі смс типу: "А чого ти тільки зараз перейшла на українську?", "Що це за лицемірство?" Моя відповідь на таку думку - йдіть в ср*ку. Яка вам різниця? Це моє право", - сказала Трінчер в інтерв'ю Showbiz 24.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер вразила пишними грудьми в прозорій білизні.

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