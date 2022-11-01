Дівчині повинні зробити операцію.

Українська співачка, актриса і блогер Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям, через які їй довелося перенести операцію.

Вона розповіла, що перед операцією лікарі сказали їй здати аналізи, але результати виявилися не дуже хорошими. Медики знайшли в її організмі багато глюкози, і там, де її не повинно було бути. Тому вони прийняли рішення перенести хірургічне втручання, поки здоров'я Ані не покращиться.

"Що стосується аналізів. Чесно, я взагалі не думала, що у мене будуть якісь проблеми. Я сьогодні на 100% була налаштована на операцію. Але, на жаль, мій лікар анестезіолог сказав, що ми не можемо робити операцію з такими аналізами", – поділилася співачка в інста-сторіз.

Зірка додала, що їй доведеться повторно здавати аналізи. При цьому вона не уточнила, яку саме операцію їй робитимуть.

Нагадаємо, раніше 21-річна Анна Трінчер похвалилася найдорожчим подарунком на весілля. Вона розповіла, що мама подарувала їм з Олександром Волошиним квартиру.

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