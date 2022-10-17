Новоспечене подружжя отримало розкішний подарунок від мами Анни.

Українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер розповіла, який найдорожчий подарунок отримала на весілля. За словами зірки, її мама подарувала їм з Олександром Волошиним квартиру в новобудові.

Знаменитість не назвала вартість такого подарунка, зате зазначила, що поки вони з чоловіком планують здавати цю квартиру, щоб у них був пасивний дохід.

"Моя мама нам подарувала квартиру. Це 60 квадратів, новобудова. Там повністю вже є ремонт, вона вже здана. Ми поки просто з неї будемо заробляти гроші", - сказала Анна в програмі "Слава+Таня". Відео дня

А ось Олександр Волошин розповів, як вони оплачували скромне весілля. За його словами, в основному все було по бартеру, в тому числі і розкішна сукня нареченої. Він додав, що якісь витрати брала на себе Аня, а щось вони відправляла на оплату йому.

Весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина

Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин повідомили про те, що збираються одружитися ще восени 2021 року. Тоді Саша зробив дуже романтичну пропозицію, влаштувавши байкерську тусовку.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну пара довго відкладала своє одруження. У підсумку вони одружилися 25 вересня 2022 року.

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