Співачка визнала, що цей період для неї дуже непростий.

Українська блогерка та співачка Анна Трінчер повідомила про те, що у її стосунках з чоловіком Олександром Волошиним виник кризовий період. Тому вони вирішили пожити окремо.

У Stories Трінчер відверто розповіла про те, що вони роз'їжджаються на мінімум на два тижні. Чи вдасться їм врятувати стосунки за такий термін - залишається загадкою.

"Ми з Сашею не будемо жити разом. Це рішення прийняли на спільній сімейній сесії. І повірте, воно зовсім нелегке. До речі, це наша перша сесія разом", - розповіла Трінчер.

Також Трінчер записала відео, у якому усе детально пояснила. Вона зазначила, що ця ситуація точно не хайп. Блогерка запевняє, що дійсно переживає кризу у стосунках з Волошиним.

"Це абсолютно нормально для будь-якої пари. Такий період, 2-2,5 роки (люди будують стосунки - УНІАН), коли нарешті спадає ось ця пелена, і ви не стараєтеся бути один для одного ідеальними. Особисто для мене Сашина пелена достатньо була різкою, тому нині я заново знайомлюся зі своїм чоловіком. Якого, мені здається, я не знаю поки що", - пояснила співачка.

Також вона розповіла, що у їхніх стосунках з'являться певні правила. Але про що саме йдеться - Трінчер не пояснила.

Трінчер та Волошин - що відомо про їхні стосунки

У 2021 році Волошин освідчився Трінчер. Вони зустрічалися, проте сама співачка не очікувала на те, що обранець захоче зробити її своєю дружиною.

Весілля пари було досить скромним. Вони одружилися у вересні 2022 року. На тлі повномасштабної війни РФ проти України Трінчер та Волошин вирішили не влаштовувати пишних церемоній.

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