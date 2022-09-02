Закохані нарешті офіційно оформлять свої стосунки.

Українська актриса і співачка Анна Трінчер виходить заміж за свого нареченого, блогера Олександра Волошина. Пара вирішила розписатися 24 вересня.

"У нас буде розпис! 24 вересня!" - поділилася новиною пара.

Варто відзначити, що закохані планували зіграти весілля ще до війни, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило їх переглянути свої плани.

Відео дня

Але зараз вони вирішили не відкладати на потім розпис, тому вже зовсім скоро вони офіційно стануть чоловіком і дружиною. Але ось саме святкування вони поки влаштовувати не будуть.

"Ми не називаємо це весіллям, це саме розпис. Не буде дуже багато гостей, ми не будемо тусити, веселитися. Це буде наше свято, маленьке, але воно буде! Відкладати вже немає сил, немає бажання, хочеться прямо тут і зараз, тому що завтра може не бути! Час нам показав, що треба не нехтувати цим", - додала Трінчер.

Нагадаємо, раніше Тринчер чуттєво переспівала пісню "Рідна мати моя" і показала в кліпі маму з бабусею.

Вас також можуть зацікавити новини: