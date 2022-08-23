У кліпі зірка серіалу "Школа" показала найрідніших людей - маму і бабусю.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер 23 серпня випустила кліп на пісню "Рідна мати моя". У відеороботі артистка показала найрідніших людей - своїх маму і бабусю.

Як ділилася сама Трінчер в блозі, на який підписані майже два мільйони людей, вона з ними нерідко конфліктує. Однак всі сварки закінчуються примиренням, адже Аня дуже цінує те, що родички для неї зробили і роблять.

"Ніколи не замислювалися про те, що означає "сила роду"? Якщо дослівно за запитом "окей, гугл", це колосальний енергетичний ресурс, що накопичується всіма поколіннями предків. Скільки сил і впливу в цьому значенні ... Я просто хочу, щоб з цього моменту сила вашого роду давала вам відчуття, що ви здатні на все! Ось так є у мене. Я дивлюся в очі моєї ба і бачу там безмежну любов і прийняття, дивлюся в очі мами і бачу там повне розуміння, мудрість і віру. Заради цього варто жити! І якою б сильною і незалежною я не була, для моєї мами я назавжди маленька донька", - висловилася Трінчер, коментуючи свою роботу.

Нагадаємо, Анна Трінчер в сльозах показала зворушливі фото з мамою і бабусею.

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