Українська актриса, співачка і блогер Анна Трінчер у вересні вийшла заміж за свого коханого Олександра Волошина і на якийсь час перестала активно вести свої соціальні мережі.
Шанувальники пари припустили, що їхнє весілля було хайпом, а самі закохані з незрозумілих причин розлучилися. Так, Трінчер вирішила прокоментувати всі чутки, які ходять навколо їхньої пари.
Зірка опублікувала відео в інста-сторіз, в якому показала тест на вагітність. На щастя чи на жаль він виявився негативним. При цьому Анна зазначила, що пропадала з соцмереж не тільки з цієї причини, а й тому що готувалася до випуску нової пісні з Олексієм Завгороднім.
"Більше ніяких інтриг. На жаль чи на щастя я не вагітна. І не планую вагітність в найближчі 5-10 років", - зазначила Трінчер.
Зазначимо, раніше чоловік Трінчер після тривалого мовчання також відповів на чутки про розлучення. Він сказав, що у них все добре.
Історія кохання Анни Трінчер та Олександра Волошина
Волошин освідчився своїй коханій в жовтні 2021 року. 24-річний Олександр влаштував для Анни байк-шоу на парковці торгового центру. Дівчина була наскільки розчулена, що розплакалася і дала свою згоду.
Батьки Анни не оцінили цього і навіть перестали на час спілкуватися із зіркою. Однак зараз відомо, що конфлікт вичерпано.
Через повномасштабне вторгнення весілля довелося відкласти. Скромне торжество відбулося наприкінці вересня 2022 року.