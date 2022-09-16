Співачка розповіла, що розпис таки відбудеться, а от весільної церемонії не буде.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер поділилася з шанувальниками поганою новиною. За її словами, вони з нареченим Олександром Волошиним вирішили скасувати весільну церемонію, бо вони не встигають нормально підготуватися.

Зірка зазначила, що розпис таки відбудеться, але після цього вони відзначать дану подію в колі найближчих людей. Ледь стримуючи сльози, Трінчер зізналася, що у всьому винні організатори їхнього весілля і їхнє недбале ставлення до роботи.

"За 10 днів ми розуміємо, що у нас нічого нормально не готове. Я розумію, що я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми друзями, перед моїми гостями. У мене була сильна нервова напруженість, передпанічний стан і ми вирішили з Сашею скасувати все", - поділилася Анна в інста-сторіз.

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Нагадаємо, раніше Анну Трінчер захейтили за вибір весільної сукні. Шанувальники відзначили, що жовтий колір символізує розлуку.

"Напевно, якби я вірила в забобони, я не показувала б навіть своє життя з коханим, тому що щастя любить тишу. Але мені абсолютно наплювати на це все, тому що головне - це кохання. Воно або є, або його немає", - відповіла співачка шанувальникам.

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