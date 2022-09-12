Зірка впевнена, що забобони ніяк не впливають на кохання.

Українська співачка й акторка, яка прославилася завдяки серіалу "Школа", збирається йти під вінець. Пропозицію руки та серця їй зробив блогер Олександр Волошин. Пара вже призначила дату весілля - 22 вересня. Тож Трінчер активно готується до одного з найважливіших днів свого життя.

Нещодавно зірка похизувалася тим, що вже обрала сукню. У своєму блозі вона показала її фото, але не повністю, а лише фрагмент.

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Коментатори просто "вибухнули" на цей рахунок і почали писати Ані, що колір сукні - до розлучення. Зірка переконує - обрала саме жовте вбрання, бо воно їй сподобалося. У всілякі забобони вона не вірить.

"Напевно, якщо б я вірила в забобони, я не показувала навіть своє життя з коханим, бо щастя любить тишу. Але мені абсолютно начхати на це все, бо головне - це кохання. Воно або є, або його немає", - сказала Аня у зверненні до підписників.

Також вона додала, що її майбутньому чоловіку весільна сукня також не подобається, однак Трінчер придбала її для того, аби почувати себе впевнено і розкішно. Оскільки саме Ані вбрання подобається, то ніяких проблем в цьому вона не бачить.

Нагадаємо, Анні Трінчер передрекли розлучення через колір весільної сукні.

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