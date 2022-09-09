Українська співачка похвалилася підписникам, що знайшла наряд на найголовнішу подію у своєму житті.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер виходить заміж. У своєму блозі вона повідомила, що вже знайшла наряд на торжество. Правда, під вінець піде не в класичному білому платті. Для церемонії Трінчер вибрала жовту сукню і навіть показала його фотографію. Правда, не цілком, а частково.

Сподіваючись на позитивні коментарі з боку публіки, вона отримала інформацію про погану прикмету: нібито, якщо виходити заміж в жовтій сукні, то це говорить про швидке розлучення. Скріншоти повідомлень підписників Аня виклала в Instagram-stories.

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Також Анна поскаржилася, що той наряд, який вона для себе обрала, не сподобався її нареченому Олександру. Він також проти такого кольору сукні.

"Для чого дружина одягає сукню на весілля, розпис, що завгодно? Щоб відчувати себе найкрасивішою у всьому світі саме в цей день! Так ось я її знайшла", - прокоментувала знаменитість невдоволення з боку.

Нагадаємо, Трінчер чуттєво переспівала пісню "Рідна мати моя" і показала в кліпі маму з бабусею.

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