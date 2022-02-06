Волошин вибачився за свій вчинок і заявив, що не хотів так сильно вдарити наречену.

Українську співачку і блогершу Анну Трінчер вдарив її наречений Олександр Волошин. Він "зарядив" їй прямо в ніс через невинний жарт.

Трінчер зняла все це на відео, неприємною ситуацією вона поділилася в Stories свого Instagram.

Співачка і її наречений відпочивають в Єгипті. Волошин, за словами Трінчер, постійно хоче фотографуватися і просить її робити знімки. Вона вирішила над ним пожартувати.

Коли Волошин позував заради чергового фото, Трінчер навела на нього камеру, але включила "фронталку" і зробила селфі. Нареченому співачки це не сподобалося. Він попередив, що якщо Трінчер продовжить так жартувати, він їй "виколе око".

Однак співачка не думала припиняти й продовжувала сміятися. У підсумку Волошин відмахнувся від Трінчер, але не розрахував силу. Він вдарив наречену по обличчю, через що вона мало не розплакалася.

Волошин відразу ж почав вибачатися і заявив, що "зарядив" в ніс своїй обраниці випадково. Він нібито не хотів так сильно ударяти Трінчер, але вийшло інакше.

Сама Трінчер, судячи з подальших історій, швидко пробачила нареченому. Вже через кілька хвилин вони продовжили гуляти й веселитися.

Нагадаємо, нещодавно Тринчер поскаржилася на корсет для нових грудей і заявила, що до сліз від нього втомилася.

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