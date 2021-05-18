Американська співачка Аріана Гранде вийшла заміж за свого хлопця Далтона Гомеса.
Про це пише BBC.
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Зазначається, що у пари було невеличке весілля вдома, на яке запросили менш як 20 найближчих людей.
У грудні Гранде оголосили про заручини з 25-річним агентом з нерухомості із Лос-Анджелеса, виставивши в Instagram фото лівої руки з перстнем із перлами й діамантом.
За інформацією ЗМІ, весільна церемонія відбулася у маєтку Гранде в Монтесіто – популярному місці на півдні Каліфорнії, де також проживають герцог і герцогиня Сассекські.
Хто такий Далтон Гомес?
Гомес виріс у південній Каліфорнії та працював на ринку елітної нерухомості протягом 5 років. Поп-зірка зустрічалася з американцем трохи більш як рік.
У лютому 2020 року папараці помітили пару в ресторані у Лос-Анджелес. А вже у травні Гранде й Гомес з’явилися разом у кліпі Stuck With U, що був створений у колаборації з Джастіном Бібером.
Наступного місяця співачка розмістила фото з коханим в обіймах у своєму Instagram.
Раніше зірка була заручена з американським коміком й актором Пітом Девідсоном, але два роки тому вони розірвали свої гучні стосунки.
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