Меланія обрала святковий яскраво-червоний костюм

Перша леді США Меланія Трамп опублікувала різдвяну світлину з розкішною ялинкою.

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Для нового фото дружина американського президента зосередилася на розмові з Санта-Клаусом. Вона граційно тримала слухавку телефона, поки фотограф підбирав найкращий ракурс.

В Instagram перша леді написала, що обговорювала з казковим героєм новорічні подарунки дітлахам.

Меланія обрала святковий яскраво-червоний костюм. Картата цупка сорочка з високим коміром підкреслила статуру, а шовкова спідниця дозволила їй похизуватися стрункими ногами. Дружина президента обрала високі підбори й надала перевагу природній укладці волосся.

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Автор: УНІАН