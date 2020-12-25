Перша леді США Меланія Трамп опублікувала різдвяну світлину з розкішною ялинкою.
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Для нового фото дружина американського президента зосередилася на розмові з Санта-Клаусом. Вона граційно тримала слухавку телефона, поки фотограф підбирав найкращий ракурс.
В Instagram перша леді написала, що обговорювала з казковим героєм новорічні подарунки дітлахам.
Меланія обрала святковий яскраво-червоний костюм. Картата цупка сорочка з високим коміром підкреслила статуру, а шовкова спідниця дозволила їй похизуватися стрункими ногами. Дружина президента обрала високі підбори й надала перевагу природній укладці волосся.
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