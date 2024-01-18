Чоловік спокійно витримав допит.

Американський актор та екс-губернатора штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у неприємну ситуацію. Справа в тому, що чоловіка затримали в аеропорту Мюнхена. Про це повідомляє видання Bild.

За словами свідків, 76-річного актора було затримано на митниці за те, що він "подорожував з годинником", який він виставив на аукціон у своїй благодійній організації в Австрії та не задекларував його. До речі, такий аксесуар люксового бренду Audemars Piguet коштує понад 21 000 доларів (це приблизно 794 тисячі гривень).

"Годинник мав бути зареєстрованим, адже він є імпортом. Тому ми порушили кримінальну справу за податковим законодавством. Ймовірно Арнольд хотів ухилитися від сплати податків", - наголосив представник митниці.

Відео дня

Також в аеропорту зазначили, що Шварцнеггер був спокійним та відповідав на всі питання. Він наголосив, що ніколи не підписував подібних декларацій.

"Арнольд співпрацював на кожному етапі, навіть незважаючи на те, що це інколи мало кумедний вигляд. Повна комедія помилок, з якої вийшов би дуже цікавий фільм про поліцейських", - додали співробітники митниці.

Закордонні ЗМІ повідомляють, що Арнольда нібито оштрафували на 35 000 євро (це приблизно 1 мільйон 442 тисячі гривень) за те, що він не задекларував годинник, а потім відпустили.

Нагадаємо, Арнольд Шварцнеггер не вперше має проблеми з правоохоронцями. Минулого року він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі. Тоді актор на автомобілі збив велосипедистку. Справу передали на розлідування поліції.

Вас також можуть зацікавити новини: