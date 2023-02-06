Актор не встиг вчасно пригальмувати.

Американський актор Арнольд Шварценеггер потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі. Під час руху на автомобілі він збив велосипедистку.

Як повідомляє TMZ, актор їхав на невеликій швидкості, а жінка перед ним намагалася повернути ліворуч. В результаті і сталася аварія, оскільки Арнольд не встиг відреагувати і швидко пригальмувати.

На щастя, жінка відбулася легкими травмами. Однак її все ж госпіталізували. Сам Шварценеггер забрав велосипед жінки і відвіз його в ремонт.

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Також повідомляється, що за справу взялися правоохоронні органи. Попередньо вони не побачили провину голлівудського актора в події. При цьому розслідування триває.

Нагадаємо, раніше український актор Павло Алдошин потрапив у ДТП. Він їхав на мотоциклі, але не впорався з керуванням, коли на дорогу вискочив лось.

"Так. По ситуації. Селезінка - мінус", - написав тоді Павло Алдошин.

Пізніше він вийшов на зв'язок і запевнив, що йому краще.

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