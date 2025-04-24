Цього разу лауреатів премії було визначено у 14 номінаціях.

У середу, 23 травня, в Києві відгриміла одна з головних музичних подій року – церемонія вручення премії YUNA. Цього року пісенна подія, заснована у 2011 році, проходила у "Жовтневому палаці".

У 2025 році вже вчотирнадцяте свої омріяні статуетки отримали українські артисти за перемоги в різних номінаціях. Було відзначено досягнення зірок в 14 категоріях, зокрема, серед номінантів було обрано найкращих виконавців, гурти, пісні, кліпи, концертні шоу тощо.

Варто вказати, що зірки отримували нагороди за свою творчість у 2024 році. До списку тріумфаторів потрапили відомі всім знаменитості, а також артисти-початківці. Зокрема, "Океан Ельзи", Дмитро Монатік, Артем Пивоваров, Domiy, "Скай", Ілля Парфенюк та багато інших. Про це стало відомо з офіційної Instagram-сторінки YUNA.

Відео дня

Найбільше нагород виборов гурт "Океан Ельзи". Колектив тав найкращим одразу у трьох номінаціях: "Найкращий рок-гурт", "Найкраще концертне шоу", "Найкращий альбом". Нагороди вони отримали за альбом "Той день" 2024 року. Також рекордсменом "YUNA-2025" став Монатік, у якого три перемоги на премії, в категоріях найкраща пісня до фільму, відеокліп та менеджмент артиста.

Цікаво, що забрати свої статуетки на премію прийшли не всі її лауреати. Зокрема, на сцені виконали свої хіти та виступили з промовами Парфенюк, Domiy, "Скай" та Пивоваров. Всі інші з різних причин не з'явилися на музичному заході.

Повний список переможців премії "YUNA-2025"

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця – Kola

Найкращий попгурт – Adam

Найкращий рок-гурт – "Океан Ельзи"

Найкраща пісня до фільму – "Старі фотографії" Монатік

Найкраще концертне шоу – "Океан Ельзи" "Той день"

Найкраща пісня – "Teresa & Maria" alyona alyona & Jerry Heil

Найкращий альбом – "Той день" "Океан Ельзи"

Найкращий дует – alyona alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"

Найкращий відеокліп – "А що?" Монатік

Найкращий менеджмент артиста – MONATIK corporation

Найкращий хіп-хоп хіт – "Врубай" Parfeniuk

Спецнагорода: внесок у розвиток музичної культури – Олег Собчук та гурт "Скай"

Відкриття року – Domiy

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч влучно підколов Потапа за його виїзд за кордон. Ведучий зробив це просто зі сцени музичної премії YUNA. Телезірка негативно висловився про співака, який, за його словами, поводиться як "довбо*ятел".

Вас також можуть зацікавити новини: