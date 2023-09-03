Артист так заслухався свого колегу по "Голосу країни", що на мить ніби "завис".

Відомий співак та тренер нового сезону "Голосу країни" Артем Пивоваров потрапив у курйозну ситуацію. Артист, разом з Надією Дорофєєвою, Юлією Саніною та Іваном Клименком розповідав про новий сезон пісенного шоу у прямому ефірі на "Сніданку з 1+1". Коли ж співак слухав інших тренерів, він на мить ніби "заснув".

Так, це сталося коли Клименко розповідав, що у цьому сезоні "Голосу країни" буде багато саме української музики. Спочатку Пивоваров уважно слухав та хитав головою, а потім "закляк".

Дорофєєва це помітила та кумедно штовхнула артиста плечем, аби той "прокинувся". Потім вони почали сміятися, а Пивоваров щось їй сказав.

Ймовірно, артист, як й інші тренери шоу, трохи втомилися, адже нині усі вони активно працюють на знімальному майданчику. Новий сезон "Голосу країни" проходить у Варшаві, зірки з ентузіазмом розповідали про нових учасників та пообіцяли дивувати глядачів.

Артем Пивоваров "заснув" у прямому ефірі - відео

Нагадаємо, раніше ведучий Юрій Горбунов розкрив подробиці зйомок "Голосу країни" у Варшаві. Він розповів, чим відрізняється новий сезон, а також як чоловіки-українці змогли поїхати на проект до Польщі.

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