Артист під час виступу у Чернівцях заліз на балкон у глядацькій залі.

Український артист Артем Пивоваров потрапив до центру обговорень через свій вчинок на концерті в Чернівцях. Там під час виступу він перекинув ногу через балкон, а пізніше заліз на нього, щоб привітатися там з глядачами.

Момент потрапив на відео і був опублікований на фан-сторінці Пивоварова. На кадрах можна розглянути, що шанувальники, які слухали спів кумира на балконі, були просто в захваті від того, що можуть в прямому сенсі доторкнутися до зірки, але знайшлися і ті, хто такий вчинок музиканта не оцінив.

Реакція соцмереж

"Не хочеться образити артиста, але те, який вигляд він має... Ніби мавпочка з гілки на гілку"

"Чудить він, звичайно... Це неповага до архітектурної пам'ятки!"

"Така неповага"

"Дуже хороший співак, хороший голос, хороші пісні... Але це аж надто"

"Так у нього стільки емоцій, стільки позитиву, що він на одній нозі полізе, а хто його заряджає? Звичайно ж ми, глядачі"

Пивоваров вже відреагував на критику в соціальних мережах. Він з сарказмом написав: "Який жах", і опублікував той самий фрагмент виступу зі скріншотом заголовка новини про нього.

Відео дня

Раніше УНІАН писав, що Артем Пивоваров на концерті виконав мрію маленької фанатки.

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