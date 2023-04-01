Під час одного з сольних концертів артист запросив на сцену дівчинку і зворушливо заспівав з нею.

Популярний український співак Артем Пивоваров під час концерту заспівав зі своєю маленькою фанаткою. Дівчинка спочатку стояла біля сцени з плакатом в руках, а потім музикант запросив її на сцену.

Так і здійснилася мрія дитини заспівати з улюбленим артистом - разом з нею Артем виконав свій хіт "Міраж". Зворушливим моментом Пивоваров поділився на сторінці в Instagram. Публікація зібрала десятки коментарів - більшість пишуть, що мріють опинитися на місці юної шанувальниці.

Реакція соцмереж

"Мрія дівчинки збулася. Мрійте і впевнено йдіть до своєї мрії, адже наше життя складається з наших мрій"

"А можна так заспівати тільки не з маленькою дівчинкою, а з великою? Років так 28?"

"Милота!!! Моя дочка як побачила це відео, теж почала мріяти про такий дует"

Чим займається Артем Пивоваров

Український музикант не зміг залишатися осторонь після того, як Росія напала на нашу країну. Пивоваров вирішив робити те, що виходить найкраще - творити. За допомогою своєї творчості він збирав і продовжує збирати гроші для українців в ході концертів за кордоном.

Відео дня

Крім того, він продовжує займатися популяризацією української культури. Наприклад, нещодавно вийшов альбом "Твої вірші, мої ноти", в якому Пивоваров поклав на музику вірші відомих українських поетів і виконав їх разом з іншими нашими зірками.

Нагадаємо, з Артемом Пивоваровим стався нещасний випадок.

Вас також можуть зацікавити новини: