Співачка і модель мріє навчитися стріляти.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва, яка з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішла в якості волонтера готувати обіди українським солдатам і біженцям, розповіла про що шкодує. За словами зірки, їй дуже шкода, що раніше вона не навчилася стріляти.

В інтерв'ю для YouTube-каналу #BABYLON'13 Астаф'єва зізналася, що збирається це виправити.

"Перше, що я зроблю, коли закінчиться війна, піду вчитися і обов'язково придбаю собі зброю", - розповіла артистка.

Також зірка зізналася - раніше у неї було багато друзів в Росії, проте навіть "найбільш адекватні" з них зараз запитують у Даші про те, чи дійсно вона вірить в те, що це відбувається, адже кадри "схожі на постановку".

"Ті росіяни, які приходять в мою країну, – я не можу знайти жодної причини, щоб їх виправдати, коли руйнують школи, вбивають дітей, бомблять онкоцентри. Звичайно, таких людей я готова сама вбивати. Я готова захищати тих, хто не може себе захистити", - резюмувала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва подякувала захисникам України і назвала Зеленського героєм.

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