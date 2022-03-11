Астаф'єва зняла ролик на тлі Батьківщини-Мати. У підписі до відео вона додала, що горда залишатися в Києві, бо бачить, наскільки потрібна людям.

Українська модель Даша Астаф'єва, яка після нападу РФ залишається в Києві, записала нове відеозвернення, у якому подякувала нашим воїнам та назвала президента України Володимира Зеленського героєм.

Відповідне відео зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я завжди соромилась, що я не з Києва. Але сьогодні ми, залишаючись тут, дуже потрібні нашим воїнам, тим людям, кого ми можемо надихнути, кому ми можемо допомогти. Хлопці, які нас боронять, ми бажаємо вам сил, бажаємо вам рівноваги й дуже чекаємо вас вдома. Повертайтеся скоріш живими. Всім, кому потрібна допомога, я теж бажаю сил, бажаю бути витриманими, сподіватися на те, що ми переможемо. А ми переможемо", – сказала зірка Playboy.

Астаф'єва зняла ролик на тлі Батьківщини-Мати. У підписі до відео вона додала, що горда залишатися в Києві, бо бачить, наскільки потрібна людям.

"Я назавжди запам‘ятаю "дякую" тих, хто приймає з моїх рук допомогу... завжди буду вдячна тим, хто береже нас та молиться за наші життя. Хто надав нам притулок та турбується про наше життя. Українці – безсмертна, велика нація! Наша країна сьогодні – це новий сюжет коміксам Marvel, навіть не сумнівайтесь. А Володимир Зеленський навіки наш герой", – підсумувала зірка.

Нагадаємо, Астаф'єва зараз активно займається волонтерством у Києві: чистить овочі, готує страви для захисників, розвантажує гуманітарну допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: