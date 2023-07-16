Вона висловилася з приводу ставлення артиста до війни.

Українська телеведуча і співачка Даша Астаф'єва висловилася про інтерв'ю Олега Винника, яке він нещодавно дав YouTube-каналу "Крупним планом". Вона відреагувала на його слова про те, що за час повномасштабного російського вторгнення він жодного разу не відвідував салон краси.

За словами Астаф'євої, у Винника є влада, завдяки якій він може збирати гроші на ЗСУ, донатити і в цілому допомагати українцям. А те, що він робить насправді, як вважає знаменитість, це просто мем.

"Яка влада - бути впізнаваною людиною, і як це круто, коли ти можеш завдяки цьому зробити збір, допомогти людині, підтримати. Це і є магія того, що ти обраний небом, ти зірка. А не ось ті зірки, які відчувають проблеми: "Я за всю війну жодного разу не сходив до перукаря". Це просто мем. Я про Винника", - сказала Даша на шоу "Гончарова подкаст".

Також вона гнівно ставиться до тих людей, які ігнорують війну. За її словами, складно дивитися на тусовки відомих блогерів в той час, як в Україні гинуть мирні жителі.

Олег Винник з'явився через півтора року

З початку повномасштабного російського вторгнення про Олега Винника мало що було чутно. Відомо, що він переїхав до Німеччини на лікування. Також з'являлася інформація, що він допомагав ЗСУ, проте сам він ніяк це не коментував.

Через півтора року великої війни він з'явився. Артист дав велике інтерв'ю, в якому розповів, чому так довго мовчав. Крім того, він заявив, що найбільше шкодуватиме про те, що не тримав у руках зброю.

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