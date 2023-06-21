Виявляється, у нього немає доступу до блогу, тому він не може спілкуватися з шанувальниками.

Український артист Олег Винник в інтерв'ю для YouTube-каналу "Крупним планом" розповів, чому зник з соцмереж. Як виявилося, у нього виникли проблеми з доступом до своїх акаунтів.

На його сторінці в Instagram зараз немає ніяких постів. Більш того, при переході на його блог можна побачити тільки аватарку і опис профілю, далі - нескінченне завантаження сторінки.

Журналістка Вікторія Курочка поцікавилася у артиста, чи є у нього доступ до соцмереж. Він відповів:

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"У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок в соцмережах".

Винник додав, що звернувся до правоохоронних органів. Пізніше з'ясувалося, що всі пости в Instagram видалив його менеджер.

Нагадаємо, Олег Винник вперше за довгий час дав велике інтерв'ю і розповів, про що буде шкодувати найбільше. За його словами, він дійсно перебуває в Німеччині на лікуванні, але все ж буде шкодувати про те, що не взяв в руки зброю і не пішов захищати Україну на фронті.

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