Відома співачка Asti опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує у весільній сукні.
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Зірка вийшла заміж за бізнесмена Станіслава Юркіна. Пара познайомилася в 2019 році.
Раніше співачка розповідала, що такого чоловіка вона собі візуалізувала. Дівчина написала на листочку всі якості, якими повинен володіти її обранець. Аж до самих подробиць, наприклад, яка у нього повинна бути машина.
У день, коли вона приїхала з гастролей і пішла в караоке, вони зіткнулися лицем до лиця. І з тих пір вони не втрачали зв'язок. Пізніше виявилося, що до цього знайомства вони вже були знайомі, але спілкування так і не продовжилося.
"Мені нескінченно пощастило бути коханою тобою, бути частиною тебе і стати твоєю дружиною! Тепер ми сім'я - тепер ми є один в одного, і ми сильніше, краще, міцніше і впевненіше, ніж будь-коли у своєму житті", - звернулася вона до чоловіка в публікації.
Хто така Asti:
- Анна Дзюба народилася в Україні, але зараз виступає в основному в Росії
- Вона є солісткою в поп-дуеті Artik & Asti з продюсером і виконавцем Артемом Умріхіним
- Їх пісня "Девочка, танцуй" потрапила в список найпопулярніших композицій у росіян в 2020 році за версією "Яндекс.Музика"
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