Тільки днем раніше актриса повідомила, що у неї почався перший знімальний день, а сьогодні РФ накрила мирні міста України ракетами.

Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Свати", розповіла про те, що вся знімальна група вирушила в бомбосховище через повітряну тривогу і потужні обстріли росіянами столиці.

"Ранок. Повітряна тривога. Група направляється в бомбосховище. Тримайтеся, рідні", - написала Кошмал в Instagram-stories і прикріпила фотографію з гримерки.

Також Анна відреагувала на масові обстріли всіх регіонів країни, які почалися з самого ранку 10 жовтня. Вона зазначила, що українці - сильний народ, який обов'язково вистоїть.

Відео дня

"Чорти сьогодні максимально бісяться. Вбивати і руйнувати - це все, що вони вміють. Але скільки б вони не "гатили", ми все одно вистоїмо", - додала Анна Кошмал.

Нагадаємо, 10 жовтня з самого ранку росіяни стали накривати ракетами мирні міста України. Під обстріл потрапили Дніпро, Харків, Київ, Суми, Львів, Івано-Франківськ та інші міста країни. Ворог цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури та людних місцях.

Також УНІАН писав про те, як знаменитості відреагували на масові обстріли 10 жовтня.

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