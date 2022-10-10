Вони впевнені, що Україна вистоїть і переможе, як би Росія не намагалася нас знищити.

10 жовтня з самого ранку чутно звуки вибухів майже по всій Україні. Росія "накрила" українські міста ракетами, в результаті чого є багато загиблих і поранених. У тому числі постраждала і столиця України - Київ.

Українські знаменитості відреагували на масовану атаку і показали щемливі кадри наслідків бомбардування Києва.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк вийшла на зв'язок з шанувальниками з заплаканими очима. Вона заявила, що масована атака на Україну - це останні потуги Росії перед смертю.

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"Нікчемні виродки. Х*й вам, а не Україну", - написала Нікітюк.

Володимир Дантес

Співак Володимир Дантес зазначив, що відповідальність за геноцид українського народу лежить на всіх росіянах.

"Зараз ракетами б'ють по всій Україні. Так що, коли наша країна буде відповідати, не дивуйтеся і не нийте. А головне - не тікайте. І спасибі за нове сиве волосся, але все одно на це. Тому що ви будете відсм*кт*вати на лінії фронту до самої Московії", - звернувся до росіян Дантес.

Катя Осадча

Катя Осадча закликала всіх українців залишатися в укриттях і берегти себе. Також вона висловила співчуття сім'ям загиблих в результаті обстрілів по Україні.

"Ворог нас хоче зламати в черговий раз і морально теж. Є велика відмінність від 24 лютого, зараз ми сильніші і не будемо піддаватися паніці. Тримаємося разом, допомагаємо один одному. Тварі русняві будуть горіти в пеклі, ми помстимося за кожного", - написала телеведуча.

Діма Монатік

"Сьогодні більше сотні ракет Росія випустила по цивільним об’єктам і мирному населенню України. Впевнений, всі знають і розуміють, Росія - держава терорист і, на жаль, це наш хворий сусід. Тримаймося, рідні. Будь ласка, спускайтесь в укриття. Стали на сотню вибухів сильнішими. Ми вистоїмо. Співчуття всім сім’ям загиблих. Слава Україні", - написав Монатік.

Юрій Горбунов

Телеведучий Юрій Горбунов також відреагував на масовану атаку по Україні. Він заявив, що росіяни тільки таким чином можуть мстити, але нам не можна падати духом.

"Зовсім недобрий ранок в Києві і по всій Україні! Тварі можуть тільки ось так підло мстити! Бережіть себе! Будьте всі в укритті! І не падаємо духом! Ми переможемо! Ми це переживемо", - написав Горбунов.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до всього світу. Вона сказала, що зараз Росія вбиває мирне населення України, але потім країна-агресор візьметься і за інші країни.

"Росія вбиває українців по всій країні прямо зараз. Відкриті новини! Подивіться, як виглядає геноцид! Світе, ти наступний", - сказала знаменитість.

Анна Кошмал

Українська актриса Анна Кошмал впевнена, що як би Росія не "гатила" по українських містах, ми все одно вистоїмо і переможемо.

"Чорти сьогодні максимально бісяться. Вбивати і руйнувати - це все, що вони вміють. Але скільки б вони не "гатили", ми все одно вистоїмо", - написала Кошман в інста-сторіз.

Масована атака Росії по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня вибухи лунають одразу в декількох областях у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни масовано атакують Україну.

Коментую обстріл РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей:

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять вдома в Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві".

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