Число жертв та постраждалі поки що невідомо.

Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Київ.

Ракетна атака по Києву

Спочатку жителі столиці повідомили, що в Києві прогриміли три вибухи. Також з'явилися фото і відео з сильним задимленням в одному з районів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі.

Відео дня

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі пізніше", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Крім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму Twitter про ракетний обстріл центру Києва.

Пізніше прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага в коментарі "Суспільному" повідомила про жертви і постраждалих.

"Є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - зазначено в повідомленні.

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас опублікував фото з місця інциденту в Києві, якому видно серйозну пожежу – горять автомобілі.

Момент удару по Києву потрапив у прямий ефір BBC.

За даними журналістів, по Києву потрапили дві ракети-одна з них впала на вулиці Володимирській біля пам'ятника Грушевському. Удар припав по дорозі, де в цей момент знаходилися цивільні автомобілі.

Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.

"Також тимчасово закрито пересадочний вузол "Театральна" - "Золоті ворота", - йдеться в повідомленні КМДА

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Після вибухів жителі Києва повідомили про перебої з електрикою та інтернетом.

Вказано, що ще одна ракета потрапила в дитячий майданчик в одному з районів Києва.

Станом на 08:45 внаслідок обстрілу в Шевченківському районі загинули вісім осіб та 24 травмовані, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та шість одиниць техніки ДСНС.

У соцмережах публікують відео вибуху біля так званого "місту Кличка". Наразі не відомо, чи постраждала споруда.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка.

Вибухи в Дніпрі

Кілька вибухів прогриміло кілька вибухів. Над містом піднімається дим.

Щонайменше п'ять вибухів чули під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є прильоти. За словами очевидців, після вибуху почалася пожежа. Зокрема, повідомляється про "приліт" ракети в передмісті.

Вибухи в Житомирі

"У Житомирі звуки вибухів! Не виходьте з укриттів!"- йдеться в повідомленні.

Вибухи в Хмедьницькому

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому.

"Було чутно вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав у своєму Telegram-каналі голова Хмельницької ОВВА Сергій Гамалій.

Як передає "Суспільне Хмельницький", у деяких мікрорайонах міста зникло електропостачання.

Вибухи у Львові

У Львові та області вранці 10 жовтня прогриміли врзриви. У деяких районах міста зникло світло.

Вибухи в місті також підтвердив мер Андрій Садовий. За його словами, над містом працює ППО.

Тим часом у львівських Telegram-каналах повідомляють про масові проблеми з енергопостачанням.

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом", - вказано у повідомленні.

Він закликав мешканців Львівщини залишатися у укриттях. Є загроза нових ракетних ударів. При цьому місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням та зв'язком у регіоні.

Вибухи у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано три прильоти по Харкову. Удари припали на об'єкт енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання.

При цьому він зазначив, що фахівці обленерго, комунальники роблять все можливе, щоб відновити нормальну життєдіяльність Харкова.

Вибухи в Одесі

Про вибухи в Одесі повідомляють місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, працює ППО. Є інформація про використання окупантами безпілотників

Вибухи на Сумщині

У Конотопі було чути вибухи. Голова Сумської ОВА закликав не писати про місця прильотів та залишатися у укриттях.

Вибухи у Полтаві

Голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у Полтавській області після вибухів перебої зі світлом та водою. Усі відповідні служби працюють.

Вибухи у Кривому Розі

У Кривому Розі працює ППО. Як повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул, є збиті ракети.

Реакція Зеленського на атаку росіян

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України.

"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Взагалі. Знищити наших людей, які сплять удома у Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу у Дніпрі та Києві", - йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

"Є попадання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося і будемо сильними", - підсумував президент.

Вас також можуть зацікавити новини: