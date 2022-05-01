Бабкін збирає гроші для постраждалих харків'ян / Фото - Сергій Бабкін, instagram.com
Український музикант Сергій Бабкін знаходиться в Німеччині, де дає концерти, збираючи гроші для своїх земляків з Харкова. Даною інформацією він поділився у своєму Instagram-профілі.
Зокрема, Сергій поділився емоціями про захід, проведений 30 квітня, і опублікував фотографії з нього.
"Вчора був неймовірно душевний концерт в Саарбрюкені. Я вражений! Спасибі кожному з вас за підтримку! Разом з вами ми робимо важливу справу – рятуємо життя людей!", - написав Бабкін у своєму блозі.
Музикант уточнив, що всі гроші з концерту він передасть постраждалим від окупантів харків'янам.
Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін випустив щемливий кліп і показав усі жахи війни в Україні.