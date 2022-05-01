Український артист дав концерт у місті Саарбрюккен.

Український музикант Сергій Бабкін знаходиться в Німеччині, де дає концерти, збираючи гроші для своїх земляків з Харкова. Даною інформацією він поділився у своєму Instagram-профілі.

Зокрема, Сергій поділився емоціями про захід, проведений 30 квітня, і опублікував фотографії з нього.

"Вчора був неймовірно душевний концерт в Саарбрюкені. Я вражений! Спасибі кожному з вас за підтримку! Разом з вами ми робимо важливу справу – рятуємо життя людей!", - написав Бабкін у своєму блозі.

Музикант уточнив, що всі гроші з концерту він передасть постраждалим від окупантів харків'янам.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін випустив щемливий кліп і показав усі жахи війни в Україні.

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