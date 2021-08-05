Американка ночує в автомобілі.

Старша донька відомого американського репера Андре Ромелл Янга (більш відомого під псевдонімом Dr. Dre) 38-річна ЛаТанья Янг розповіла, що ледь зводить кінці з кінцями.

Про це пише Daily Mail.

За словами жінки, їй ніде жити, тому вона ночує в автомобілі, а її четверо дітей живуть у друзів.

"Мої діти зараз залишаються у друзів – в машині живу тільки я", – сказала вона.

Читайте такожСнуп Догг кілька днів вів стрім гри без звуку: фанати намагалися допомогти, але не змоглиЯнг працює кур'єром в декількох сервісах доставки їжі. Вона неодноразово просила у батька про допомогу, але той вже півтора року не дає їй ні копійки.

Зазначається, що у Янг навіть немає номера телефону Dr. Dre, тому вона змушена з ним спілкуватися через представників. За її словами, батька вона не бачила вже 18 років.

ЛаТанья Янг – дочка репера Dr. Dre від першого шлюбу. Коли дівчинці було 5 років, репер розійшовся з її мамою, Лізою Джонсон.

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Автор: Катерина Шварц