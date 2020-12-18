Емінем несподівано випустив новий альбом з 16 треків

В альбомі 13 повних пісень та три скита.

Популярний репер Емінем несподівано випустив новий альбом під назвою Music to Get murdered By - Side B. Читайте такожЕмінем презентував новий кліп, в якому його нокаутує Майк Тайсон (відео)Своє нове творіння музикант презентував у Instagram. "Дядько Альфред чув, як ти кричиш... Насолоджуйся Side B", - зазначив він у підписі до обкладинки. Треки з альбому розміщені на офіційному YouTube-каналі Емінема. Як пише Variety, в останні роки Емінем воліє раптові релізи, яким передують чутки. Так було і з цим альбомом. Новий альбом Емінема: що відомо Альбом Music to Get murdered By - Side B вийшов через 11 місяців після попереднього альбому.

В альбомі 16 треків: 13 повних пісень і три скита.

Серед них - композиції, написані з Dr. Dre, Ty Dolla $ ign, DJ Premier і Skylar Gray. Новий альбом Емінема: треки Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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