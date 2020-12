В альбомі 13 повних пісень та три скита.

Популярний репер Емінем несподівано випустив новий альбом під назвою Music to Get murdered By - Side B.

"Дядько Альфред чув, як ти кричиш... Насолоджуйся Side B", - зазначив він у підписі до обкладинки.

Треки з альбому розміщені на офіційному YouTube-каналі Емінема.

Як пише Variety, в останні роки Емінем воліє раптові релізи, яким передують чутки. Так було і з цим альбомом.

Новий альбом Емінема: що відомо

Альбом Music to Get murdered By - Side B вийшов через 11 місяців після попереднього альбому.

В альбомі 16 треків: 13 повних пісень і три скита.

Серед них - композиції, написані з Dr. Dre, Ty Dolla $ ign, DJ Premier і Skylar Gray.

Новий альбом Емінема: треки

Автор: Катерина Шварц