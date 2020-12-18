Емінем випустив новий альбом / фото instagram.com/eminem
Популярний репер Емінем несподівано випустив новий альбом під назвою Music to Get murdered By - Side B.
Читайте такожЕмінем презентував новий кліп, в якому його нокаутує Майк Тайсон (відео)Своє нове творіння музикант презентував у Instagram.
"Дядько Альфред чув, як ти кричиш... Насолоджуйся Side B", - зазначив він у підписі до обкладинки.
Треки з альбому розміщені на офіційному YouTube-каналі Емінема.
Як пише Variety, в останні роки Емінем воліє раптові релізи, яким передують чутки. Так було і з цим альбомом.
Обкладинка нового альбому Емінема / фото instagram.com/eminem
Новий альбом Емінема: що відомо
- Альбом Music to Get murdered By - Side B вийшов через 11 місяців після попереднього альбому.
- В альбомі 16 треків: 13 повних пісень і три скита.
- Серед них - композиції, написані з Dr. Dre, Ty Dolla $ ign, DJ Premier і Skylar Gray.
Новий альбом Емінема: треки
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram