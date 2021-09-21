Модель стане багатодітною матір'ю.

33-річна американська plus-size модель Ешлі Грем опублікувала в інста-блозі відео, на якому їй роблять УЗД. Виявилося, що дівчина вагітна двійнею і народить своєму чоловікові двох хлопчиків.

"Ти що, жартуєш", - випалив чоловік моделі Джастін Ервін.

Відзначимо, що Ешлі Грем і Джастін Ервін познайомилися в 2009 році в церкві. Пара одружилася 14 серпня 2010 року. 18 січня 2020 року модель народила сина - Айзека Менеліка Джованні Ервіна.

"Вау, круто. Вітаю", "Вау, вау, вау, мама трьох хлопців", "Які ви щасливі", "У тебе буде найвеселіша сім'я", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска. Грем виступала в старших школах про проблеми прийняття тіла.

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012 - вона була названа моделлю року.

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Автор: Діана Могилєвич