Українська співачка Ірина Білик опублікувала у своєму інста-блозі нову фотографію, на якій постала в стильному костюмі - жакеті, спідниці з високим розрізом на стегні і колготках в сіточку. Цікавою деталлю на піджаку стали конуси, пришиті на грудях.
Також Білик розпустила хвилясті локони, нанесла яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і доповнила образ лаконічними прикрасами.
"Є величезне бажання побешкетувати. Хто зі мною?",- підписала фото Білик і додала хештег #вечірперестаєбутитомним.
"Стала стрункішою, розумниця", "Ах, яка жінка", "Побешкетувати я завжди "за"", "Дуже красива", "Та хто ж встигне за такою зіркою? Всі стухнуть поруч", "Бомбічна людина", - пишуть користувачі мережі в коментарях.
Нагадаємо, Ірину Білик, як і багатьох інших зірок українського шоу-бізнесу звинувачують у пластичних операціях.
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