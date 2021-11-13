Шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки.

Українська співачка Ірина Білик опублікувала у своєму інста-блозі нову фотографію, на якій постала в стильному костюмі - жакеті, спідниці з високим розрізом на стегні і колготках в сіточку. Цікавою деталлю на піджаку стали конуси, пришиті на грудях.

Також Білик розпустила хвилясті локони, нанесла яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і доповнила образ лаконічними прикрасами.

"Є величезне бажання побешкетувати. Хто зі мною?",- підписала фото Білик і додала хештег #вечірперестаєбутитомним.

"Стала стрункішою, розумниця", "Ах, яка жінка", "Побешкетувати я завжди "за"", "Дуже красива", "Та хто ж встигне за такою зіркою? Всі стухнуть поруч", "Бомбічна людина", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, Ірину Білик, як і багатьох інших зірок українського шоу-бізнесу звинувачують у пластичних операціях.

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Автор: Діана Могилєвич