Хадід продає свій пентхаус / instagram.com/bellahadid
Американська модель, найкрасивіша жінка світу Белла Хадід виставила на продаж свій пентхаус в Нью-Йорку.
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Белла продає квартиру, загальна площа якої 238 квадратних метрів. Там є дві спальні, дві ванні кімнати і власна тераса на даху шестиповерхового будинку.
Також в квартирі є вітальня, обідня зона, кухня, винний льох і навіть офісне приміщення.
Цікаво, що Хадід купила цей пентхаус в 2020 році. Вона провела там локдаун, а зараз зважилася продати його. Белла хоче виручити за нього 6,5 мільйонів доларів.
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