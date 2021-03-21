Пентхаус знаходиться в Нью-Йорку.

Американська модель, найкрасивіша жінка світу Белла Хадід виставила на продаж свій пентхаус в Нью-Йорку.

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Белла продає квартиру, загальна площа якої 238 квадратних метрів. Там є дві спальні, дві ванні кімнати і власна тераса на даху шестиповерхового будинку.

Також в квартирі є вітальня, обідня зона, кухня, винний льох і навіть офісне приміщення.

Цікаво, що Хадід купила цей пентхаус в 2020 році. Вона провела там локдаун, а зараз зважилася продати його. Белла хоче виручити за нього 6,5 мільйонів доларів.

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Автор: Діана Могилєвич