У актора серйозні плани щодо відносин з Лопес.

Голлівудський актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес вже не приховують свої стосунки. Так, пара возз'єдналася і, здається, цього разу все набагато серйозніше.

Про це повідомляє Big World Tale.

Джерело, наближене до пари, розповіло, що Аффлек хоче зробити Лопес пропозицію руки і серця.

"Бен хоче дати міцному коханню ще один шанс і планує зробити пропозицію на 52-й день народження співачки - 24 липня. Він не тільки планує весілля, але і збирається перевезти Джен в свій особняк в Лос-Анджелесі за 28 мільйонів фунтів стерлінгів", - говорить джерело.

Нагадаємо, 10 років тому Аффлек і Лопес вже були заручені. Але тоді пара розлучилася. Зараз же, за словами інсайдера, вони хочуть знову разом жити. Але ось офіційної інформації від актора і співачки поки немає.

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Автор: Діана Могилєвич