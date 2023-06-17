Співачка вирішила допомогти парі дізнатися стать їхньої дитини.

Відома співачка Бейонсе виступила в Німеччині. Вона дала грандіозний концерт і зробила незабутній подарунок своїм фанатам. До співачки звернулися з незвичайним проханням, і вона не відмовила.

Так, вона помітила, що її кличуть фанати. Вагітна прихильниця просила, щоб саме Бейонсе оголосила стать її дитини. Співачка не стала відмовляти. Вона перервала свій концерт і взяла конверт, в якому була записка.

Бейонсе і всі глядачі її концерту дізналися, що фанатка чекає на дівчинку. Співачка привітала майбутню матір, а публіка із захопленням кричала і аплодувала. Все це потрапило на відео, яким поділилося видання The Independent.

Після цього Бейонсе продовжила свій виступ. До слова, на сцену вона запросила свою 11-річну дочку Блю Айві. Дівчинка танцювала під захоплені овації шанувальників.

Це - не перший добрий вчинок Бейонсе. Вона з трепетом ставиться до своїх шанувальників і нерідко їх підтримує. Зовсім недавно вже стало відомо, що Бейонсе зробила фанату подарунок за 53 тисячі доларів.

Так, під час концерту співачка кинула в зал свої окуляри, які впали прямо в руки її відданому шанувальнику. Однак охорона швидко відібрала їх у хлопця. Але сама співачка вирішила не засмучувати шанувальника. Тому вона повернула йому окуляри. Фанат зізнавався, що це стало найбільшою несподіванкою в його житті.

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