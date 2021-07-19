Шоумен назвав Ані Лорак колаборантом.

Український шоумен Ігор Кондратюк назвав співачку Ані Лорак колаборантом. Також він додав, що її виступи в Одесі ілюструють фразу "Чому бідні, бо дурні".

Про це він сказав виданню "Обозреватель".

За словами Кондратюка, культура не може бути поза політикою.

"Я взагалі не поважаю таких людей. З березня 2014 року для мене немає можливості поїхати в Росію. Забирати звання заслуженої артистки України в Лорак необов'язково, але потрібно просто удати, що її немає. Закон про колаборантів не ухвалюють, тому що у всьому є грошовий інтерес", – сказав Кондратюк.

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Також він додав, що всім українським артистам, які наразі мешкають і працюють в Росії, потрібно заборонити виступати в Україні. І аж доти поки РФ не перестане бути країною-агресором.

"Це політичне рішення, але не всі люди розуміють це, тому що у них немає мізків. Мені дивно жити в країні, яка однією рукою воює з Росією, а іншу потискає", – додав Кондратюк.

Концерти Ані Лорак в Україні 2021

Співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, збирається дати пару концертів в Україні. Виконавиця готується вийти на українську сцену вперше за сім років.

Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті concert.ua, Ані Лорак має намір відіграти два сольні концерти поспіль в Одесі 16 та 17 серпня.

Вартість квитків на виступ співачки варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень. Вони вже є у продажу.

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Автор: Діана Могилєвич