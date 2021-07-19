За словами Отара Кушанашвілі, він сам пропонував секс і Кароліні Куєк, і Олі Поляковій.

Скандальна співачка Ані Лорак, що живе і виступає в Росії, отримала чергову порцію критики. Цього разу за відмову від слів про домагання Костянтина Меладзе її засудив скандальний журналіст Отар Кушанашвілі.

Своєю думкою про ситуацію з Лорак і Меладзе він поділився у новому випуску свого шоу "Каково?!" на YouTube.

"Як вона сказавши букву "а", відреклася від"б"? Якщо було, так і скажіть! Я обожнюю братів Меладзе, мало кому так підкоряються ноти як кості, але якщо 69 дівчат з 70 кажуть, що він намагався їм засунути відросток в рот... якщо Лорак відреклася від слів, то щось там відбувалося!" - заявив Кушанашвілі

Журналіст не розуміє, чому Ані Лорак різко відмовилася від своїх слів, якщо ця ситуація, на його думку, дійсно відбувалася. Крім цього, Кушанашвілі не приховує, що і сам пропонував секс відомим жінкам.

Так, скандальний російський журналіст робив недвозначні пропозиції Ані Лорак і Олі Поляковій. За словами Кушанашвілі тоді він працював у Києві ведучим програми. Артист стверджує, що в ті часи вульгарних пропозицій було "навалом" і він не розуміє, чому цього не визнають інші.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Ані Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим. На уточнююче питання про те, які саме умови під час співпраці ставив їй Меладзе, співачка відповідала ухильно. Через місяць опальна зірка заявила, що її слова перекрутили.

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Автор: Поліна Кузенко