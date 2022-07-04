Жінка зараз живе в Іспанії, але це не заважає їй вимагати у ведучого аліменти.

Український ведучий Слава Дьомін не любить говорити про свою сім'ю. Але одного разу він таки зізнався, що у нього непрості стосунки з мамою. Коли він був маленьким, жінка дуже жорстоко його виховувала. Аж до того, що била його до крові.

З тих пір як Дьомін став популярним в Україні ведучим, жінка вирішила нажитися на ньому. Вже три роки через суд вона вимагає у нього аліменти.

"Суд аліменти призначив, але поки не було ніяких документів... Вона ж в Іспанії живе за щось. Значить, вона там працює, а просить аліменти тут в Україні. Ну, це трохи дивно, тому над цим працює мій адвокат", - розповів "Зірковому шляху" Дьомін.

Він додав, що готовий виплачувати мамі аліменти, лише б вона не чіпала ні його самого, ні його сім'ю.

"Ну окей, буду оплачувати. Хочеш? Без питань, якщо ти вважаєш, що таким чином можна купити любов свого сина. Поки від неї немає претензій, документів і рахунку, куди виплачувати аліменти",- підсумував ведучий.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розповів про сльози Ані Лорак через цькування в Україні.

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