Співачка та хореограф нині мешкають у Чехії.

Українська співачка Ірина Білик і хореограф Діма Коляденко, які були у відносинах з 2003 по 2006 роки, замилували фанатів новим фото. На ньому вони показали свої теплі обійми.

Новим фото Білик поділилася на своїй сторінці у Facebook. Співачка та хореограф не підтвердили, що знову зійшлися, проте все частіше натякають на свій роман.

"А ми до вас в ранковий час. Друзі, маємо до вас питання: а кого ви обіймаєте (або хотіли б обійняти) зранку?", - написала Білик під фото.

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У коментарях фанати розповіли, кого б саме вони хотіли обійняти. Багато хто зазначив, що нині не усі можуть бачити коханий людей. Жінки пишуть, що вони б з радістю обійняли своїх чоловіків, які нині боронять Україну на фронті.

Окрім цього, фани вітають Білик та Коляденко. Артисти вже давно підігрівають чутки про своє возз'єднання, а тому багато хто вже навіть не має сумнівів, що співачка та хореограф знову разом. Окрім цього, Білик та Коляденко навіть порівняли з Джей Ло та Беном Аффлеком, які теж зійшлися після багаторічної перерви у стосунках.

Коментатори пишуть:

"Молодці! Діма справжній і відданий чоловік, не дивлячись ні на які перешкоди - таки поряд з Ірочкою!!!! Приємно вас бачити разом!"

Гарні, позитивні, талановиті! Добра вам, обіймайте один одного! А нам всім частіше обіймати своїх рідних!"

"Ви ніби українські Джей Ло та Бен Аффлек!".

Нагадаємо, нещодавно Коляденко і Білик підігріли чутки про возз'єднання "гарячими" фото.

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