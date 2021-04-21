Їх разом папарацці сфотографували під час прогулянки в Санта-Барбарі.

Відому молоду співачку Біллі Айліш і актора-початківця Меттью Тайлера Ворса запідозрили в романі.

Читайте такожБіллі Айліш з новою зачіскою здивувала мережу різким перевтіленням (фото)На такі підозри ЗМІ підштовхнули спільні вигулювання пітбуля в Санта-Барбарі. Крім того, молоді люди поводилися, як парочка закоханих.

На фотографіях, представлених платформою Page Six, артист обіймає Айліш, а вона в свою чергу кладе голову йому на плече. Сама співачка ніяк не коментує можливий роман, а актор закрив сторінку в Інстаграмі після того, як знімки потрапили до ЗМІ.

Раніше співачка була до такої міри захоплена Джастіном Бібером, що мало не опинилася через нього в психлікарні. Після цього випадку вони перебували в приятельських відносинах і працювали над спільним проектом.

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Автор: Ірина Погоріла