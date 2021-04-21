Відому молоду співачку Біллі Айліш і актора-початківця Меттью Тайлера Ворса запідозрили в романі.
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На фотографіях, представлених платформою Page Six, артист обіймає Айліш, а вона в свою чергу кладе голову йому на плече. Сама співачка ніяк не коментує можливий роман, а актор закрив сторінку в Інстаграмі після того, як знімки потрапили до ЗМІ.
Раніше співачка була до такої міри захоплена Джастіном Бібером, що мало не опинилася через нього в психлікарні. Після цього випадку вони перебували в приятельських відносинах і працювали над спільним проектом.
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