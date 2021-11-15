Sonya Kay колись перебувала в абьюзивних стосунках.

Українська співачка Sonya Kay в інтерв'ю Маші Виноградовій розповіла про екс-бойфренда, який знущався над нею.

За словами Соні, вони познайомилися у Великобританії, коли дівчині було 22 роки. Через якийсь час вони почали разом жити в орендованій квартирі, але всі обов'язки на себе звалила саме співачка. Два роки вона терпіла приниження і навіть рукоприкладство.

"Я оплачувала абсолютно все - оренду квартири, продукти, одягала його, на відпочинок ми їхали за мої кошти. Я його дуже кохала. Напевно, ці стосунки навчили, що не можна з собою так чинити. Здається, тоді я абсолютно не поважала себе. Не знаю, як два роки могла бути з людиною, яка мене б'є, від нього я дізналася, що таке булінг. Він мене принижував і при друзях. Все було", - розповіла Соня.

Також зірка зізналася, що одного разу екс-бойфренд так сильно вдарив її по обличчю, що вона впала прямо у ванній. Благо, вона змогла вийти з цих складних стосунків і зустріти своє кохання. Так, співачка зараз одружена з хокеїстом Олегом Петровим.

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Соня є племінницею української співачки Софії Ротару. Дівчину назвали на честь її знаменитої тітки. Сольна кар'єра Соні почалася з пісні "Дощ", потім "Білий сніг". У травні 2018 року була номінована на отримання премії Золота Жар-птиця за "Прорив року".

Нагадаємо, раніше Sonya Kay потрапила в глобальний плейлист Apple music.

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Автор: Діана Могилєвич