Не минуло й дня як артистка потрапила до глобального чарту та прикрасила обкладинку топової музичної платформи.

Над альбомом артистка працювала з командою майже пів року. Саме він є початком нового витка SONYA KAY.

"Ми дуже ретельно працювали над кожним треком і я точно знаю, що вони зачеплять слухача і кожен зможе знайти, щось для себе в цьому міні альбомі. Мій альбом це справжній драйв емоцій", - каже співачка.

Майже півтора року артистка стояла на роздоріжжі, проте опанувала себе та презентує альбом пісень, який містить такі пісня як "Драйв", "Крихітку", "Забери" та "Відчувай".

Читайте такожСтало відомо, в якому місті пройде Євробачення-2022"Я людина дуже самокритична, але хочу сказати, що я дуже задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре, оскільки артист має завжди робити щось нове, щоб на нього було і цікаво дивитись і слухати", - резюмувала артистка.

Додамо, що у день релізу артистку підтримали не лише шанувальники, а й радіостанції та зіркові колеги. Як зазначила Sonya Kay - це лише початок.

Нагадаємо, раніше SONYA KAY розповіла, як пережила смерть батька та коронавірус у мами.

Хто така Соня Кей

Соня є племінницею української співачки Софії Ротару. Дівчину назвали на честь її знаменитої тітки. Сольна кар'єра Соні почалася з пісні "Дощ", потім "Білий сніг". У травні 2018 року була номінована на отримання премії Золота Жар-птиця за "Прорив року".

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Автор: Діана Могилєвич