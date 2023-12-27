Шанувальники вже привітали блогерів з такою подією.

Блогер-мільйонник Олег Машуковський заінтригував шанувальників новим відео, на якому постав разом зі своїм коханим Данею. Вони обидва позували в чорних смокінгах з білими сорочками та метеликами.

Здавалося б, ніби нічого такого, що могло б передвіщати якусь важливу подію. Однак, це відео блогер підписав дуже лаконічно і інтригуюче: "Гірко". Також він додав обручку.

Шанувальники відразу ж почали вітати пару з весіллям. У коментарях вони пишуть:

Відео дня

"Просто вау! Вітаю"

"Це занадто красиво"

"Дуже стильно. Прийміть мої вітання"

"Я втратила всі слова від того, які ви красиві"

"Ух, будьте щасливі"

Нагадаємо, Олег Машуковський освідчився своєму обранцеві ще у вересні цього року. Блогер подарував своєму хлопцеві обручку прямо на вершині Говерли.

До слова, бойфренда Машуковського звуть Даня, він теж веде соцмережі і знімає жартівливі відео. Крім цього, обранець блогера займається ламінуванням брів і вій, а також робить професійний мейк-ап.

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