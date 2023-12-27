Блогер-мільйонник Олег Машуковський заінтригував шанувальників новим відео, на якому постав разом зі своїм коханим Данею. Вони обидва позували в чорних смокінгах з білими сорочками та метеликами.
Здавалося б, ніби нічого такого, що могло б передвіщати якусь важливу подію. Однак, це відео блогер підписав дуже лаконічно і інтригуюче: "Гірко". Також він додав обручку.
Шанувальники відразу ж почали вітати пару з весіллям. У коментарях вони пишуть:
- "Просто вау! Вітаю"
- "Це занадто красиво"
- "Дуже стильно. Прийміть мої вітання"
- "Я втратила всі слова від того, які ви красиві"
- "Ух, будьте щасливі"
Нагадаємо, Олег Машуковський освідчився своєму обранцеві ще у вересні цього року. Блогер подарував своєму хлопцеві обручку прямо на вершині Говерли.
До слова, бойфренда Машуковського звуть Даня, він теж веде соцмережі і знімає жартівливі відео. Крім цього, обранець блогера займається ламінуванням брів і вій, а також робить професійний мейк-ап.