Блогер подарував своєму хлопцю обручку прямо на вершині Говерли.

Відомий український блогер Олег Машуковський, який декілька місяців тому здійснив камінг-аут, освідчився своєму бойфренду. Він заздалегідь підготувався до цієї події, його обранець ні про що не здогадувався.

Так, блогер та його бойфренд, а також їхні друзі, відправилися у Карпати. Там вони вирішили підійнятися на вершину Говерли. Машуковський взяв із собою обручку, а коли його хлопець стояв до нього спиною та милувався краєвидами, він став на одне коліно.

Машуковський подарував обранцю обручку у біло-синьому футлярі. Бойфренд блогера зрадів та не міг приховати емоції. Він надів обручку на безіменний палець правої руки. Сам Машуковський розповідав, що дуже хвилювався та хотів здивувати хлопця.

У коментарях фани привітали блогера. Проте користувачі зазначили, що Машуковський знову може викликати хвилю хейта. Юзери пишуть:

"Сумно, що вони не зможуть офіційно бути одруженими"

"Я не розумію, чому вас за такий вибір хейтять. Не слухай їх, будьте щасливі"

"Це так прекрасно. Вітаю"

"Єдине, що я люблю у людях, так це те, що ми усі різні! Цікаво глянути на саме весілля!"

"Цікаво, хто чиє прізвище візьме? Чи кожний зі своїм лишиться? Я дуже рада за вас".

Український блогер Машуковський освідчився своєму бойфренду - відео

Що відомо про бойфренда Машуковського

Блогер вперше показав свого обранця влітку цього року. Відомо, що бойфренда Машуковського звати Даня, він також веде соцмережі та знімає жартівливі відео. Окрім цього, обранець блогера займається ламінуванням брів і вій, а також робить професійний мейк-ап.

Машуковський наважився здійснити камінг-аут лише нещодавно. Він розповідав про свої стосунки в інтерв'ю Раміні Есхакзай та не приховував, що до цього також зустрічався з хлопцями.

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