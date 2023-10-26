Оглядач українського шоу-бізнесу і пліткар Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі розповів про минуле ведучої Марії Єфросиніної.
За його словами, ще в той період, коли Єфросиніна вела ранкове шоу на "Новому каналі", у неї виник конфлікт з візажисткою. Посилаючись на слова свідків їхньої "драми", Беспалов зазначив, що дівчина була змушена звільнитися з роботи.
"Візажистка каналу працювала з Марією тривалий час. Все було б добре, але напруга між ними почала зростати. Візажистка не дуже хотіла гримувати Марію, але вже склалося, як склалося. В результаті візажистка загримувала тільки половину обличчя Марії і сказала: "Гримуйся сама". Після цього вона звільнилася зі своєї посади", - говорить Беспалов.
Він додав, що це непогана історія для роздумів про те, що з себе представляє Єфросиніна.
"З одного боку це кумедна історія, а з іншого - сумно, коли хтось не витримує і змушений залишити свою роботу через тиск колег", - підсумував пліткар.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, як ставиться до чоловіків-втікачів.