За словами Беспалова, у Єфросиніної виник конфлікт з візажисткою одного з телеканалів.

Оглядач українського шоу-бізнесу і пліткар Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі розповів про минуле ведучої Марії Єфросиніної.

За його словами, ще в той період, коли Єфросиніна вела ранкове шоу на "Новому каналі", у неї виник конфлікт з візажисткою. Посилаючись на слова свідків їхньої "драми", Беспалов зазначив, що дівчина була змушена звільнитися з роботи.

"Візажистка каналу працювала з Марією тривалий час. Все було б добре, але напруга між ними почала зростати. Візажистка не дуже хотіла гримувати Марію, але вже склалося, як склалося. В результаті візажистка загримувала тільки половину обличчя Марії і сказала: "Гримуйся сама". Після цього вона звільнилася зі своєї посади", - говорить Беспалов.

Він додав, що це непогана історія для роздумів про те, що з себе представляє Єфросиніна.

"З одного боку це кумедна історія, а з іншого - сумно, коли хтось не витримує і змушений залишити свою роботу через тиск колег", - підсумував пліткар.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, як ставиться до чоловіків-втікачів.

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