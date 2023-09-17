Вона зізналася, що намагається нікого не засуджувати, не знаючи причину такого вчинку.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як ставиться до чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного російського вторгнення.

За її словами, вона не мириться з цим. Знаменитість проти цього, тому що її чоловік Тимур Хромаєв з перших днів великої війни вступив до лав ЗСУ і пішов захищати нашу країну на фронті.

Однак вона додала, що бувають і такі ситуації, коли чоловіки виїжджають за кордон через жінок.

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"Я знаю не менше історій, де жінки шантажують своїх чоловіків, мовляв не поїдеш - сім'я розпадеться! Це болісна тема для багатьох сімей, де хворі дітки. Війна зруйнувала багато сімей. Тому я в середині протестую, але намагаюся не засуджувати, не знаючи причини", - зазначила Єфросиніна.

Єфросиніна додала, що над стосунками навіть під час війни потрібно працювати. Правила, які працювали раніше, можуть вже бути недійсними.

"Треба заново вчитися чути і розуміти одне одного. Треба прийняти той факт, що війна одного змінила по-своєму, і, можливо, ви тепер зовсім не ті, які були до 24 лютого. Все це повинні усвідомлювати двоє. І хотіти зберегти стосунки теж двоє", - додала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, чим її чоловік займається в ЗСУ. Обранець ведучої служить в прифронтовій зоні.

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